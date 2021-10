Caos in porto, Msc annulla le crociere del weekend, le guide: "Danno incalcolabile"

Msc ha comunicato che gli scali previsti nel fine settimana nel porto di Monfalcone sono annullati. Msc Orchestra e Msc Magnifica non attraccheranno nello scalo isontino. Annullate anche le escursioni previste che avrebbero dovuto coinvolgere le guide turistiche. A tal proposito è intervenuta Francesca Pitacco, presidente dell'Associazione guide turistiche del Friuli Venezia Giulia attraverso un post pubblicato sul profilo personale di Facebook. "Voglio semplicemente poter lavorare e fare il lavoro che ho scelto e mi piace. Sabato e domenica, periodo già di bassa stagione, che prelude al nulla nuovamente dell’inverno, le guide non lavoreranno e non per volere loro, ma perché qualcuno ha deciso che deve combattere per la mia libertà".

"Lo so che chi sciopera perde una giornata di stipendio - conclude la Pitacco -. Lo so che chi decide di scioperare ad oltranza perderà tanti soldi. Ma quando deciderà di smettere troverà il suo lavoro pronto ad attenderlo. Noi, già scarsamente tutelate, no. Com’è la storia? La mia libertà comincia dove finisce la tua? Bene, i portuali hanno inficiato la mia libertà molto più del green pass".