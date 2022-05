Crolla parte del controsoffitto alla scuola Mauro

Cade un pannello del controsoffitto nell'atrio della scuola primaria Luigi Mauro: è successo ieri pomeriggio, mentre alcuni bambini giocavano all'esterno. Nessuno è rimasto ferito e l'area è ora transennata è messa in sicurezza, in attesa di accertamenti.

Si tratterebbe di un pannello leggero, di 40 centimetri per 40", e la sua caduta potrebbe essere stata causata da infiltrazioni anche se, ha precisato il direttore dei servizi generali e amministrativi Riccardo Mauro, "i tecnici del Comune, intervenuti in 15 minuti, non hanno apparentementemente rilevato un ristagno d'acqua sul tetto".