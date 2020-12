Frana la strada a Contovello, il tratto era "transennato" da mesi (FOTO)

Strada del Friuli continua a cedere: proprio qualche ora fa il tratto di strada limitrofo alla curva di Contovello ha subito un significativo crollo, in una zona già transennata a causa di smottamenti qualche settimana fa in seguito a episodi di maltempo. Così commenta la presidente della prima circoscrizione Maja Tenze: "Abbiamo chiesto delucidazioni al Comune, che ci ha detto che la zona è stata messa in sicurezza e che c'è un progetto della Protezione Civile, ma i crolli si stanno susseguendo e siamo molto preoccupati per la nostra sicurezza, ma anche per un possibile e totale isolamento di quel tratto di strada. Necessitiamo un intervento immediato per risolvere una situazione che peggiora di giorno in giorno. Già da un anno in quella zona abbiamo un senso unico alternato perché un qpisodio del genere si è già verificato. Il Comune finora non ha fatto nulla, ci dispiacerebbe essere considerati cittadini di serie B".

La questione era già stata segnalata a Trieste Prima da Gasperi e Tenze lo scorso gennaio. Tenze riferisce anche che alcuni residenti hanno il terrore di "finire come le vittime del ponte Morandi", ma il problema non riguarda solo la zona in prossimità della curva di Contovello, sottolinea Walter Gasperi, vicepresidente della terza circoscrizione: "'È franato anche un pezzo di muro all'altezza del civico 505 e un altro in prossimità dell'ex Dazio, tanto che gli autisti degli autobus hanno paura a percorrerlo. Quando, presumibilmente, ci sarà un crollo, gli abitanti dell'altipiano saranno divisi da quelli del centro. Già l'ultimo tratto di Salita Contovello è da anni interdetto al traffico. Era in previsione un'assemblea pubblica in primavera, ma è saltata causa Covid. Resta il fatto che finora nessuno dal Comune si è mai presentato per una reale verifica".











