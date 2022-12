Acquamarina: inizia il processo per quattro imputati

Inizia domani il processo per quattro imputati ritenuti corresponsabili del crollo della piscina Acquamarina, avvenuto nel 2019. In mattinata ci sarà l’udienza preliminare con il Gup Luigi Dainotti. Sotto accusa il progettista esecutivo e direttore dei lavori, il titolare dell'impresa incaricata della manutenzione della copertura e i due operai che stavano lavorando nel momento in cui la struttura è collassata. L'inchiesta comprendeva inizialmente 18 persone e ora, per i quattro, il Pm Pietro Montrone chiede il rinvio a giudizio.