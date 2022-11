Crollo Acquamarina: chiesto il processo per quattro imputati

Svolta giudiziaria nel "caso" della piscina Acquamarina, crollata il 29 luglio del 2019: la Procura ha chiesto il processo per quattro imputati. Come riporta Il Piccolo, le persone ritenute responsabili del crollo sono il progettista esecutivo e direttore dei lavori, il titolare dell'impresa incaricata della manutenzione della copertura e i due operai che stavano lavorando nel momento in cui la struttura è collassata. L'inchiesta comprendeva inizialmente 18 persone e ora, per i quattro, il Pm Pietro Montrone chiede il rinvio a giudizio. L'udienza preliminare con il Gup Luigi Dainotti è prevista per il 21 dicembre. Secondo le indagini il progettista esecutivo e direttore dei lavori avrebbe commesso degli errori nella Relazione di calcolo della struttura di copertura.