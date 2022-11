Crollo di una casa a San Giusto: terminate le operazioni di messa in sicurezza (IL VIDEO)

Sono terminate alle 16 circa le operazioni di rimozione delle macerie e messa in sicurezza dell'area dopo il crollo parziale del tetto e di una parte del muro dell'edificio all'angolo tra la Via delle Monache e Via del Castello a Trieste. I Vigili del fuoco erano intervenuti alle ore 11 del mattino di oggi, sabato 19 novembre. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente. Sul posto anche Polizia Locale, Acegas e Hera Luce.