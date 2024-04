Incidente sul lavoro in strada per la Rosandra: quattro feriti, uno grave

TRIESTE - Crolla un muro all'interno della Metfer, un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in strada per la Rosandra, di fronte al distributore di benzina Q8. L’incidente si è verificato intorno alle 14:45 di oggi, martedì 23 aprile. Quattro i feriti, uno dei quali grave, intubato sul posto dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. Codice giallo per gli altri tre, uno dei quali ha riportato importanti traumi alle gambe e alla schiena. A cedere sarebbe stata una struttura che teneva separati due cumuli di rifiuti. Sul posto il 118 con tre ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri. Notizia in aggiornamento.