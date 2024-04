Incidente sul lavoro in strada per la Rosandra: quattro feriti, grave un 42enne

TRIESTE - Crolla un muro all'interno della Metfer, un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in strada per la Rosandra, di fronte al distributore di benzina Q8. L’incidente si è verificato intorno alle 14:45 di oggi, martedì 23 aprile. Nel dettaglio, sei lavoratori della Tlt Trasporti, per la maggior parte stranieri, stavano scaricando del materiale quando il muro di cemento armato che teneva separati due cumuli di rifiuti è crollato, investendo direttamente due di loro. Quattro i feriti, uno dei quali grave, intubato sul posto dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale di Cattinara in codice rosso. Si tratta di un cittadino straniero di 42 anni, che avrebbe riportato un grave trauma addominale e, probabilmente, al bacino. Un'altra persona ha riportato importanti traumi alle gambe e alla schiena ed è stato portato in ambulanza all'ospedale in codice giallo. Gli altri due, in piedi e coscienti all'arrivo dei soccorsi, hanno riportato traumi non gravi ma uno di loro, dalla piazzola di Cattinara, è stato trasportato all'ospedale di Udine con l'elisoccorso regionale. Sul posto il 118 con tre ambulanze e automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri.