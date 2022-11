“Le Cronache della Biosfera”: nasce il libro-gioco alla scoperta della Riserva di Miramare

Scoprire natura e cultura attraverso il gioco: è questo l'obiettivo del libro “Le Cronache della Biosfera”, realizzato dalla White Cocal Press per conto del WWF Area Marina di Miramare con la collaborazione del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare. Un nuovo e innovativo strumento di divulgazione e di promozione del territorio in chiave di turismo slow.

"Le Cronache della Biosfera" è un libro-gioco nato dalla voglia di scoprire la ricchezza della Riserva della Biosfera UNESCO di Miramare in maniera divertente e coinvolgente. Le sue storie stimolano il lettore non solo a visitare la Riserva, ma a interagire con essa, apprendendo molti aspetti della cultura e delle tradizioni dei luoghi che caratterizzano questo territorio riconosciuto dall’UNESCO per la convivenza armoniosa tra l’Uomo e l’Ambiente. I testi e gli enigmi sono di Diego Manna, le illustrazioni e la grafica di Sara Paschini.

Anche la distribuzione del libro è una novità: sarà fornito gratuitamente dal WWF alle strutture ricettive di Trieste e Duino, che potranno metterle a disposizione dei propri clienti, trasformandolo in uno straordinario strumento di promozione turistica del territorio e di scoperta delle sue valenze naturalistiche, storiche e culturali.

“Le Cronache” saranno infine distribuite a tutte le biblioteche della città e messe gratuitamente a disposizione – attraverso una richiesta da inviare a info@ampmiramare.it - delle guide turistiche e naturalistiche e di altri operatori turistici.