L'orchestra triestina 1000Streets lancia il crowfunding per il suo primo album

Si chiama "Electro Way" ed è una raccolta di tutti gli inediti della 1000Streets. Sostenendo il progetto potrete richiedere svariati premi, tra i quali anche un concerto personale in streaming

È ora online la campagna di crowdfunding della 1000Streets. L’orchestra triestina, che ci ha fatto ballare con la sua "Freedom", è infatti pronta a pubblicare il suo primo album di inediti dal nome "Electro Way". Dopo gli inizi improntati su stili più “classici” per big band, l’orchestra ha deciso di creare una produzione fresca, una miscela esplosiva che unisce la cilindrata dell’imponente sezione fiati con la propulsione del beat elettronico. Dopo l’uscita dei primi due singoli, Freedom e Good Vibes, con i relativi videoclip, la 1000Streets pubblica anche la propria campagna di crowdfunding tramite Eppela, agenzia leader in Italia nell’ambito delle raccolte fondi e del finanziamento dal basso.

365 giorni di lavoro e 55 persone coinvolte

"L’idea - spiega l'orchestra triestina - deriva dal desiderio di sostegno e di appoggio in un progetto così impegnativo e allo stesso tempo un tentativo di rientrare, almeno in piccola parte, nelle spese affrontate". L'album infatti è frutto di un lavoro lungo un anno, che ha presentato non poche difficoltà data l'emergenza sanitaria in atto. Per la realizzazione sono stati coinvolte attivamente 55 persone tra musicisti, cantanti, autori, produttori, ballerini, comparse, costumisti, tecnici, grafici, designers, fotografi, videomaker e animatori.

Sostieni il progetto e scegli il tuo premio

Grazie a questa campagna è possibile pre-ordinare Electro Way e scegliere tra le fantastiche ricompense che l’orchestra mette a disposizione: all’interno della pagina 1000Streets su eppela.com si può richiedere il vinile, la nuova t-shirt o addirittura un concerto personale in streaming; tutti premi con i quali si può sostenere e supportare il progetto. Qui il link alla raccolta fondi