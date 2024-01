"Raffica di problemi al Cms di via Gambini, Asugi ci ascolti o protesteremo"

Riceviamo un comunicato congiunto a firma di Cisl, Cgil e Fials e pubblichiamo integralmente.

In data odierna (ieri per chi legge), le scriventi OO. SS. CISL FP, CGIL e FIALS, dopo aver raccolto le istanze dei dipendenti afferenti al CSM di via Gambini, che avevano richiesto un’assemblea, riferiscono quanto segue:

- è stato evidenziato che l'impegno preso a maggio 2023 da codesta amministrazione che prevedeva l’apertura del servizio sulle 24 ore nel mese di ottobre 2023, è stato disatteso;

- pertanto gli utenti afferenti al CSM di via Gambini, non ricevono le prestazioni come gli utenti afferenti alle altre zone del territorio, evidenziando una disparità di trattamento terapeutico e di continuità assistenziale, visto che gli utenti che necessitano di ricovero notturno vengono accompagnati alla sera presso la sede del CSM di Domio o presso l’SPDC, dove ci sono i posti letto di appoggio, e al mattino vengono ripresi per essere riaccompagnati in via Gambini. Questo oltre a creare un notevole disagio agli utenti, distoglie il personale (due operatori per ogni trasferimento) dalle attività assistenziali necessarie alle restanti persone prese in carico dal CSM;

- il personale che doveva essere assegnato ad implementazione non è arrivato e l’attuale dotazione organica in forza alla Struttura non appare sufficiente neppure per svolgere le attività previste sulle 12 ore. Viene richiesto infatti un'implementazione di minimo 5 unità infermieristiche e 2 O. S. S;

- inoltre, in questo momento di ristrutturazione della sede, sono stati eliminati gli stalli per parcheggiare le autovetture aziendali, strumento fondamentale per svolgere l’attività territoriale prevista, nonché gli spostamenti necessari per accompagnare gli utenti nelle sedi sopra indicate dove ci sono i posti letto di appoggio per la notte, e questo distoglie il personale dalle attività assistenziali perché si trovano impegnati a trovare un parcheggio regolare dove sostare i mezzi aziendali senza rischiare di prendere una sanzione amministrativa da parte della polizia municipale della quale l’Azienda non se ne fa carico;

- infine gli operatori del centro, visto che da più di due anni non svolgono né la notti né le reperibilità, subiscono una disparità di trattamento economico, diversamente dai dipendenti afferenti agli altri CSM.

Raccolte queste problematiche le scriventi OO.SS. chiedono entro 5 giorni un incontro con la Direzione per discutere di queste questioni, altrimenti proclameranno lo stato di agitazione come richiesto dai dipendenti stessi.

Le Segreterie OO. SS. CISL FP CGIL e FIALS