San Giovanni, in arrivo la gara per il "cubone"

TRIESTE - Imminente la svolta per il 'cubone' di San Giovanni: a giorni si andrà in gara per la realizzazione di un centro polisportivo, che sarà realizzato con uno stanziamento di 4milioni e 300 mila euro. Lo conferma l'assessore Lodi a qualche giorno dall'approvazione del bilancio comunale: “Il bando delle palestre San Giovanni è in gara - spiega Lodi -. Si stanno confezionando gli atti di gara da poter pubblicare sulla piattaforma di appalti, tra oggi e domani. Sarà una procedura negoziata ed è questione di ore". Come già annunciato in precedenza, la struttura di cemento in viale Sanzio, da anni in stato di degrado, sarà dotata di due palestre per allenamenti di pallavolo e basket, docce, spogliatoi, anche a misura dei portatori di disabilità, uno spazio per gli uffici e un ambulatorio. Il rione di San Giovanni e la zona di piazzale Gioberti sono anche coinvolti nel progetto "Pinqua", un consistente programma di rigenerazione urbana per 16 milioni di euro. Saranno quindi effettuati interventi di riqualificazione negli alloggi Ater ed è prevista la realizzazione di una casa delle associazioni, di orti urbani e di un giardino in piazzale Gioberti.