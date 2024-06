La "storia infinita" del Cubone di San Giovanni, altro rinvio

TRIESTE - “Le società sportive triestine meritano attenzione e rispetto concreti, non vuote e sterili promesse”. Ad affermarlo è il consigliere comunale del Partito democratico Luca Salvati in relazione all’ennesimo rinvio nell’avvio dei lavori, con ulteriore lievitazione di costi, per il completamento del centro polisportivo di San Giovanni, conosciuto come "cubone". Iniziata diversi anni fa, la vicenda ormai si trascina da tempo. "Da allora si è andati avanti di ritardo in ritardo e di promessa in promessa".

"E' la storia infinita"

Per Salvati "l’8 marzo scorso l’assessora Lodi e il dirigente Fantini hanno illustrato il progetto e annunciato formalmente che i lavori erano stati appaltati e sarebbero partiti alla fine dello stesso mese, per concludersi in 400 giorni di calendario, ma è ancora tutto fermo. Nel frattempo i costi sono schizzati alle stelle e abbiamo appreso che il Comune si è anche impegnato in una sarabanda di incarichi professionali. È la storia infinita, a meno che l’obiettivo dell’assessore Lodi non sia di inaugurare l’impianto prima delle prossime elezioni comunali… E nel frattempo saranno passati vent’anni. La Giunta Dipiazza ama lo sport solo a parole”.