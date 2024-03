"Cubone" di San Giovanni, lavori al via a fine marzo

TRIESTE - Il cantiere del "cubone" come è stato "affettuosamente" ribattezzata la nuova palestra di San Giovanni dovrebbe partire a fine marzo. I lavori dovrebbero durare (il condizionale è d'obbligo) 400 giorni. Cinque i milioni di euro necessari. Lo ha confermato l'assessore Elisa Lodi nella tarda mattinata di oggi 8 marzo, in occasione della riunione congiunta della quarta e quinta commissione consiliare con punto all'ordine del giorno, appunto, l'illustrazione del progetto dell'impianto polisportivo di San Giovanni. Il progetto esecutivo ha ottenuto pareri di agibilità positivi da parte di Asugi, Vigili del Fuoco e Coni. L’opera, una volta completata, si comporrà di due campi di pallacanestro al piano terra e altri tre di pallavolo, spogliatoi per gli atleti con relativi servizi igienici, spogliatoi per i giudici di gara e relativi servizi, locali di primo soccorso e per le società sportive che vi opereranno, tribune per il pubblico e relativi servizi. La capienza della tribuna sarà di cento persone, che potranno assistere agli incontri su due tribune retrattili posizionate lungo i lati lunghi. Sono infine previsti dei parcheggi, esterni all’impianto per gli spettatori e interni per allenatori e dirigenti delle squadre. la discussione, infatti, si è incentrata principalmente sulla viabilità e sui posti auto, per diversi consiglieri di minoranza "presenti in numero insufficiente".