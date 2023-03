Carabinieri, "Cultura della legalità": coinvolte 15 scuole e oltre mille giovani

In un momento in cui la problematica del disagio giovanile emerge preoccupante, evidenziata anche da recenti fatti di cronaca, è necessario anche dare rilievo alle iniziative condotte dalle Istituzioni per fronteggiare il fenomeno e condurre un’attività preventiva mirata.

È il caso del contributo dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della “Cultura della legalità” iniziativa che mira ad incontrare i giovani negli Istituti scolastici affrontando con loro tematiche di interesse per le nuove generazioni. Il progetto, che si ripete già da qualche anno suscitando sempre maggiore interesse, ad oggi ha visto coinvolti 15 scuole primarie e secondarie della provincia di Trieste per un totale di oltre mille giovani. Gli argomenti che destano maggiore curiosità attengono al bullismo ed al cyber-bullismo, all’abuso di stupefacenti ed alcolici, questioni che vengono affrontate con esempi pratici e con dibattiti e confronti in cui gli studenti dimostrano di conoscere le problematiche molto più di quanto si immagini.

Le conferenze sono condotte dai Comandanti delle Compagnie Carabinieri anche per stabilire una più stretta relazione con il territorio di competenza. In alcuni casi, su richiesta degli stessi Istituti, sono stati invitati a partecipare i Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio culturale e del CITES (per la tutela delle specie a rischio di fauna e flora). Anche in questo caso i giovani hanno manifestato vivo interesse ed una sensibilità inaspettata nei confronti di queste tematiche. Gli incontri terminano con la disponibilità dell’Arma ad aprire un canale di dialogo con i giovani, informandoli anche di quali siano le opportunità di arruolamento nei Carabinieri e comunque a contattare tempestivamente i presidi del territorio per rappresentare episodi od eventi nei quali siano vittime o siano a conoscenza.