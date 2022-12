La curva Furlan diserta il Rocco, la contestazione non si ferma

TRIESTE - La curva Furlan resterà fuori dallo stadio Rocco. Gli ultras non saranno presenti domani 4 dicembre in occasione del match casalingo dei rossoalabardati in programma alle 14:30 contro la Feralpi Salò. L'annuncio è comparso via social, attraverso un post su Facebook dove si parla di "sinistri presagi di un recente passato". Il clima di contestazione nei confronti della squadra - e della società - va a toccare quindi il suo apice. "Il ridurre la Triestina in questo stato - scrivono gli ultras - la espone nuovamente ad entrare nell'obiettivo di sporchi faccendieri e sciacalli: il rischio di entrare in un vortice senza possibilità di ritorno richiama al proprio compito i difensori di Valmaura. Per non vedere altri Pontrelli ritorniamo in trincea che per noi è la strada. Da domani saremo fuori dai cancelli con un presidio di lotta. La nostra patria, zona nostra".