Strage di Cutro, pool di avvocati assisterà le famiglie delle vittime, tra loro Mitja Gialuz

TRIESTE - Le famiglie delle vittime morte durante il naufragio al largo delle coste di Cutro potranno contare su un pool di avvocati che le rappresenterà in maniera gratuita in tutti i procedimenti giudiziari aperti dalla Procura di Crotone. All'interno del collegio difensivo c'è anche il triestino Mitja Gialuz, avvocato e patron di Barcolana, la regata velica più grande al mondo che ogni anno da cinquant'anni si tiene a Trieste. "Da uomo di mare e da avvocato non potevo rimanere indifferente di fronte alla tragedia" queste le sue prime parole. Il collegio difensivo è stato istituito nei giorni scorsi, dopo che lo stesso Gialuz si è confrontato con Francesco Verri, avvocato crotonese che si occupa di diritti umani presso la corte di Strasburgo. Nel pool, oltre a loro due, ci saranno anche gli avvocati Luigi Li Gotti (già sottosegretario alla Giustizia durante il governo Prodi) e Vincenzo Cardone (cassazionista), entrambi nati a Crotone.

Le parole: "Incaricati di rappresentare le famiglie delle vittime"

"Siamo stati incaricati da diversi familiari delle vittime del naufragio avvenuto nelle acque di steccato di Cutro di rappresentarli nei due procedimenti penali iscritti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone" questa la nota inviata alla stampa dal collegio difensivo. Dopo l'arresto dei presunti trafficanti di esseri umani (che dovranno rispondere dei reati di disastro colposo pluirmo, in conseguenza della violazione delle legge sull'immigrazione), le autorità sono al lavoro sul secondo procedimento, quello che punta a ottenere gli elementi per valutare le eventuali responsabilità per il mancato soccorso. "In entrambi i procedimenti - così si legge - forniremo il nostro attivo contributo (anche per mezzo di ricerche e investigazioni difensive) per accertare i fatti e perseguirli se risulteranno provati. Siamo a nostra volta molto disponibili, come certamente lo è la Procura della Repubblica, a ricevere segnalazioni e indicazioni da parte di chiunque ne sia in possesso".

L'immagine della famiglia afghana

Sulla rappresentanza legale gratuita, i legali sottolineano come la scelta rappresenti "il nostro modo di sostenere anche moralmente le centinaia di persone che hanno perso i loro familiari. Collaboreremo, inoltre, con i difensori delle altre persone offese, degli enti e degli organismi esponenziali che decideranno di assumere un ruolo attivo nei procedimenti". Contattato telefonicamente da chi scrive, Mitja Gialuz ha fatto sapere che "presto sarò a Crotone per l'incidente probatorio". Nella tragedia al largo di Cutro ha perso la vita anche la famiglia della giornalista afghana Torpekai Amarkhel. "Sono tutti morti nel naufragio - scrive il collegio difensivo -, la bambina risulta dispersa. La sorella di Torpekai, che ci ha chiesto di rappresentarla, ci ha pregato di pubblicare questa immagine per ricordarla".