Famigliari vittime di Cutro: "Il governo ha usato la tragedia contro i migranti"

TRIESTE - "Invece di creare un momento di rilfessione per cercare di risolvere i problemi, la politica italiana ha usato la tragedia di Cutro per dare vita ad un decreto contro i richiedenti asilo. Per questo, come famigliari delle vittime di quella tragedia siamo molto delusi". A dirlo è stato Alidad Shiri, portavoce dei famigliari delle vittime della tragedia di Steccato di Cutro, intervenuto a Trieste in occasione dell'inaugurazione della nona edizione di Sabir, il festival delle culture mediterranee in programma nel capoluogo giuliano da oggi 11 a sabato 13 maggio. Sui fatti di Cutro ci sono due indagini. "Siamo molto fiduciosi verso la magistratura - ha detto Shiri - e continuiamo a chiedere giustizia per le persone che hanno perso la vita in mare".

"Smettete di chiamarlo decreto Cutro"

Per quanto riguarda la lista delle vittime del naufragio, Shiri ha sottolineato come all'appello manchino "almeno nove, dieci persone. Stanno ancora cercando". A Trieste è intervenuto anche Lorenzo Trucco, presidente dell'Associazione studi giuridici italiani, sodalizio che supporta le cause legali che coinvolgono richiedenti asilo sul territorio nazionale. Il numero uno dell'Asgi ha chiesto che il decreto Cutro non venga più chiamato con il nome della località del naufragio, bensì decreto 10-legge 50. “È stato un punto di caduta nella tutela dei diritti fondamentali. Chiamarlo con il nome di Cutro, visto che è un decreto che agisce pesantemente contro i diritti fondamentali e contro la Costituzione, credo sia ingiusto”.