Da Monaco a Ferrara in bici per i piccoli pazienti del Burlo

TRIESTE - Da Monaco a Ferrara in bici, per ogni chilometro percorso sarà donato un euro ai bambini in cura presso il Burlo: è l'iniziativa benefica di Treesport per Abc Burlo, l'associazione per i bambini chirurgici. Fino a quaranta ore in sella alla bici per più di 600 chilometri dalla Germania all’Italia, passando per l’Austria, da Monaco di Baviera a Ferrara. Treesport Trieste partecipa alla Rando Imperator, la randonnée più famosa d’Europa, che questo weekend - sabato 4 e domenica 5 maggio 2024 - terrà impegnati migliaia di atleti per centinaia di chilometri, in un percorso mozzafiato che si snoda tra paesaggi e panorami suggestivi, dalla montagna alla pianura, attraversando diversi stati europei.

Un’impresa di portata incredibile, umana prima ancora che sportiva, che per essere portata a termine richiede non solo molto allenamento, ma anche e soprattutto impegno di mente e cuore. Sono questi la filosofia e lo spirito che hanno portato il gruppo triestino che parteciperà all’evento questo weekend, a scegliere di donare un euro per ogni chilometro percorso ad A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo, che dal 2005 insieme ai volontari, medici, personale del reparto di Chirurgia dell’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo è ogni giorno al fianco dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, prima durante e dopo il ricovero, supportandoli nei difficili e delicati momenti della cura e della malattia, offrendo aiuto pratico, emotivo e psicologico.

Promotore dell’iniziativa è Treesport, che è anche sponsor principale della settima edizione dell’evento (organizzato da Witoor), che con la sua A.S.D. e una squadra di ciclisti triestini appassionati questo weekend affronterà quella che viene considerata una delle imprese sportive sulle due ruote più memorabili e difficili al mondo. Questo “colosso ciclistico” infatti è passato alla storia sia per la lunghezza che per la valenza storica offerti dal suo percorso. Con tre differenti brevetti del calendario ARI (Audax Randonneur Italia), di cui Treesport è partner - 300 km da Monaco di Baviera a Bolzano, 300 km da Bolzano a Ferrara e l’impresa di 600 km da Monaco di Baviera a Ferrara - la Rando Imperator ripercorre infatti l’antica Via Claudia Augusta, la celebre strada romana che dall’Adriatico e dalle pianure del Po, attraversando le Alpi portava fino al Danubio, fungeva da via di comunicazione dell’Impero Romano.

“Un’iniziativa che vuole consolidare in modo concreto il sentimento di solidarietà che accomuna ogni sportivo e che è tipico dello sport, e che rientra nella mission di Treesport, vicino alle realtà e alle associazioni del panorama regionale e nazionale. Un modo per fare del bene facendo bene”. Dichiara Marco Donda partecipante alla Rando Imperator.