Da Trieste ai set australiani della Marvel: l'incredibile storia di Matteo

ADELAIDE - Lasciare tutto e ricominciare è una scommessa che non sempre siamo sicuri di vincere. Ma è anche vero che, con impegno e dedizione, le ricompense arrivano e a volte superano le nostre aspettative. E' successo al triestino Matteo Medos che, dopo aver lasciato il suo lavoro da elettricista, è partito alla volta dell'Australia dove è diventato prop maker (creatore di oggetti di scena). Oggi, ancora incredulo, trascorre le sue giornate sui set del grande cinema e nel suo curriculum compaiono titoli come "THOR - Love And Thunder" (Marvel Studios) e "Mortal Kombat" (Warner Bros).

In cerca di un futuro migliore

La sua storia inizia nel novembre 2014. Matteo ha trent'anni quando decide di lasciare Trieste e andare dall'altra parte del mondo in cerca di nuove opportunità ed esperienze, assieme alla moglie Sharisse e un figlio piccolo. Un grande passo fatto "senza grandi pretese, né soldi da sperperare" con un cuore "colmo di speranza per un futuro migliore". E quel futuro tanto desiderato è diventato realtà. Una volta trasferitosi, Matteo, grazie anche al sostegno della sua compagna di vita, decide di imparare l'inglese e di iscriversi al college delle arti di Adelaide per studiare "Productions services" (design e creazione di oggetti di scena per film e teatro). Una volta terminati gli studi inizia a lavorare con produzioni teatrali e, esperienza dopo esperienza, raggiunge la vetta e il grande cinema.

La coppia, che negli anni ha avuto un altro bambino, oggi vive il suo sogno: "Se qualche anno fa qualcuno mi avesse detto che sarei riuscito ad arrivare così in alto, mi sarei messo a ridere - spiega Matteo - Adesso desidero continuare a crescere professionalmente come prop maker. Non nego che mi piacerebbe anche recitare". Nonostante il tempo aiuti le distanze, Trieste rimane pur sempre "casa": "Manca sempre. Mancano la famiglia, gli amici, ma anche la città in sé: le camminate in centro, Barcola e il cibo". Per i giovani a caccia di sogni che vorrebbero tentare la fortuna all'estero, Matteo ha un unico e prezioso consiglio: "Cancellare la parola impossibile dalla testa e cercare di realizzare i propri sogni e progetti mettendosi in gioco. Provarci al 100 per cento, perché comunque vada sarà un'esperienza di vita unica".

Matteo Medos sul set di "Mortal Kombat"