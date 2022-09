Da Umago ad Odessa in bici: la straordinaria impresa di Bono

Da Umago a Odessa in bici. E' questa la straordinaria impresa del 68enne croato Bono Dugonjic che, dopo ben 18 giorni, è riuscito a raggiungere la città ucraina. Bono è partito il 2 settembre ed è giunto in Ucraina quattro giorni fa, dopo aver attraversato ben cinque Stati. Alla base di questa incredibile avventura, oltre all'amore per le due ruote, un unico desiderio: collegare il Mare Adriatico al Mar Nero. "Sono molto orgoglioso di essere arrivato ad Odessa, anche se non è stato facile. Come tutti sanno, in questo momento è in corso una guerra ed i soldati sono ovunque. Fortunatamente, dopo diversi controlli al confine, sono riuscito a proseguire".

In questo momento Bono è sulla via del ritorno, precisamente in Romania. "Mi fermerò a Sarajevo e da lì vorrei proseguire verso Medjugorje. Poi tornerò a casa dove mi aspettano la mia amata moglie, i miei figli e la mia nipotina Doris". Per il 68enne questa è l'ennesima grande impresa in bici, dato che ha già visitato quasi tutta l'Europa. "Ho iniziato quando sono andato in pensione. Dopo aver percorso in lungo e largo tutta la Croazia, ho deciso di spingermi oltre e superare i miei limiti". "Quando fai questo genere di viaggi - spiega -, l'unica cosa importante è riposare bene: se non dormi in maniera adeguata difficilmente riuscirai a fare 100 chilometri. Naturalmente anche l'organizzazione ha il suo peso". Intanto, mentre pedala verso casa, Bono sogna le sue prossime mete: "Nella mia lista ci sono Norvegia, Svezia, Portogallo, Russia, Cipro e Turchia. So bene che la situazione a Mosca non è delle migliori. Se non potrò arrivarci, andrò a Kiev".