Dà un nome falso ai controllori: denunciata

Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato una cittadina nigeriana del 1983 per false dichiarazioni sulla propria identità. Le aveva fornite alterate a un controllore della Trieste Trasporti e si era allontanata. Una Volante è intervenuta in via della Ghega e, una volta rintracciata, l’ha adeguatamente identificata.

Dopo i riscontri e le formalità di rito, la donna è stata deferita in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.