Dal 20 settembre vaccini senza prenotazione a Cattinara

Per chiunque accede in ospedale a qualsiasi titolo. L’ambulatorio vaccinale sarà aperto in orario mattutino

ASUGI comunica che da lunedì 20 settembre, per facilitare l’accesso alla vaccinazione della popolazione allo scopo di aumentare la copertura vaccinale, sono programmate sedute vaccinali all’interno del Presidio Ospedaliero di Cattinara ad accesso diretto, senza prenotazione, per chiunque accede in ospedale a qualsiasi titolo. Dal giorno 20 settembre l’ambulatorio vaccinale sarà aperto in orario mattutino:

lunedì dalle 8 alle 14

mercoledì dalle 8 alle 14

giovedì dalle 8 alle 14



presso gli spazi dell’ex centro prelievi sito nel giardino d’inverno, vicino agli sportelli CUP a piano terra.