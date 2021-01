Dal Governo 1,8 milioni per le bonifiche di siti abbandonati in Fvg

“Il Friuli Venezia Giulia beneficerà di 1.795.018 euro per le bonifiche di siti abbandonati. Ora toccherà alla Regione, soggetto attuatore, indicare le aree da bonificare”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle. “Le risorse rientrano in un riparto a livello nazionale per la riqualificazione centinaia di siti in tutta Italia: luoghi abbandonati e inquinati, discariche, vecchie fabbriche abbandonate, dove non si è mai trovato un responsabile che li bonificasse, perché formalmente non sono né di competenza statale, né regionale” spiegano gli esponenti del M5S.

“Finalmente lo Stato, attraverso il il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, se ne prende carico stanziando 105 milioni di euro (il decreto è già passato in conferenza Stato - Regioni) - concludono gli esponenti pentastellati -. Sappiamo bene che in Friuli Venezia Giulia ci sono varie criticità, chiederemo alla Regione quali saranno gli interventi che intenderà risolvere con questo contributo e le tempistiche, che speriamo siano rapide. Questa battaglia per l’ambiente è solo all’inizio e parla al cuore dei nostri territori”.