Trovato a San Giovanni il corpo di Daniele, il giovane triestino scomparso da casa

Il corpo di Daniele De Filippi, il giovane di 24 anni scomparso da casa tra lunedì 20 e martedì 21 luglio è stato ritrovato questa mattina dai Vigili del fuoco nella zona dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Le ricerche erano iniziate fin dalla tarda serata di martedì, con l'istituzione di un comando temporaneo nella zona di viale al Cacciatore, per poi estendersi nell'area tra via Verga e l'Università degli Studi di Trieste.

In particolare, il segnale del suo telefono cellulare era stato agganciato da alcune celle telefoniche nei pressi di via Zanella. Dopo che il cellulare si era spento, le ricerche erano state indirizzate anche fuori Trieste. La notizia è in aggiornamento