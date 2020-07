Giovane scomparso: "battuta" la zona dell'università casa per casa, ricerche anche fuori città

Daniele De Filippi potrebbe non essere più a Trieste e le ricerche ora si concentrano anche fuori città. Il giovane di 24 anni è scomparso da martedì scorso e, dopo una prima fase in cui le operazioni si erano concentrate nell'area tra il cosiddetto Boschetto (nel rione di San Giovanni ndr) e la zona nei pressi dell'Università degli Studi del capoluogo regionale, le forze dell'ordine impegnate non escludono alcuna pista.

Il cellulare

Fino a ieri il cellulare di Daniele risultava acceso. Grazie all'incrocio dei dati registrati da diverse celle telefoniche tra viale al Cacciatore e il rione di Cologna alta, i soccorritori erano riusciti a circoscrivere l'area da dove proveniva il segnale del telefono. L'incrocio ha quindi portato all'individuazione di via Zanella, strada che le forze dell'ordine hanno "battuto" casa per casa, nell'operazione che in gergo viene definita "rastrellamento".

Nessuna novità

Nessuna novità purtroppo è emersa dalle ultime attività. Per questo motivo, e per l'assenza di segnale dal cellulare di Daniele (forse si è spento? L'ha spento lui?), ora le ricerche puntano alle stazioni e alla rete del trasporto pubblico. Il giovane potrebbe essersi allontanato da Trieste a bordo di un treno o di un autobus di linea. Nel frattempo continua l'appello della famiglia per ritrovarlo.

L'identikit

Daniele è alto un metro e novanta, ha gli occhi azzurri, i capelli castani e quando è stato visto l'ultima volta, indossava una maglietta nera e dei pantaloncini mimetici. Chiunque venga in possesso di informazioni utili è pregato di contattare il numero unico per le emergenze, il 112.