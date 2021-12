Operaio di 58 anni muore sul lavoro, la vittima è Daniele Zacchetti

La vittima del terribile incidente avvenuto nel Porto Vecchio di Trieste è Daniele Zacchetti, nato a Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia. L'uomo è morto sul colpo, subito dopo esser stato schiacciato da una gru presente nel bacino del molo III. Zacchetti era impiegato come operaio specializzato per la Pasqual Zemiro, ditta di costruzioni che operava anche all'interno dell'antico scalo giuliano.