Danieli costruirà in Russia un impianto da 430 milioni

La Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A di Buttrio costruirà un impianto siderurgico in Russia dal valore di 430 milioni per conto della OMK, per la produzione di acciaio. L'impianto, a regime, vedrà occupate 2000 persone. La notizia è stata annunciata dai vertici del Gruppo in collegamento video con la Regione Fvg, dove erano presenti il Governatore Massimiliano Fedriga e il presidente della Danieli, Giampietro Benedetti. Come riportato dall'Ansa, l'impianto sarà inaugurato nel 2024 e sarà realizzato mantendendo un livello basso di emissioni inquinanti per soddisfare tutte le norme in materia di sostenibilità ambientale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.