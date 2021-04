Danneggia il portone di un condominio: vandalo denunciato

Un 19enne triestino, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato ieri sera dalla Polizia di Stato per danneggiamento aggravato. Senza alcun motivo apparente ha danneggiato un portone di un condominio di viale Sanzio e vi si è allontanato. Il giovane è stato notato da un residente che ha contattato la sala operativa della Questura per il tramite del 112. Il personale della Squadra Volante, intervenuto sul posto, ha effettuato dei controlli in zona e poco dopo lo ha notato in via delle Linfe. E’ stato fermato, identificato e, ricostruito l’episodio, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.