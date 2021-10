Effetto domino del blocco a oltranza: se la protesta fa perdere credibilità (e milioni) al porto

"Un porto che non è in grado di lavorare per cinque giorni è un porto che non ha capacità di gestione e che non si può proporre sul mercato nè sui flussi, nè sugli investimenti". Con queste parole D'Agostino ha annunciato nel corso di una conferenza stampa quelli che potranno essere i gravi danni economici che un blocco ad oltranza del Porto, "l'antitesi del poter essere parte del mercato", potrebbe causare.

Le prime conseguenze potrebbero arrivare proprio dalla Bat che al momento garantisce solo una parte degli investimenti: "Al momento il colosso del tabacco garantisce 260 assunzioni nella prima fase. La seconda invece, che ne prevede altre 340, è strettamente connessa alla nostra capacità di essere efficaci e competitivi nel gestire entro maggio dell'anno prossimo la costruzione delle infrastrutture". "Noi oggi siamo leader a livello di mercato nazionale, europeo e internazionale sia come traffici e che come interessi nazionali di attrazione di investimenti. Con un blocco di cinque giorni che credibilità potremmo avere?" ha concluso.