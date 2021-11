Un libro dedicato a Dario Samer, Fedriga: "Imprenditore con sguardo rivolto al futuro"

"Un imprenditore dotato di una visione che guardava al domani con gli occhi del futuro, disegnando piani e strategie che poi si sono realizzate. Ma è stato anche l'interprete di una triestinità che si specchiava nella riservatezza del carattere unita alla concretezza delle azioni". Lo ha detto oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga nel corso della cerimonia dedicata alla presentazione del libro scritto da Bruno Dardani titolato "Dario Samer. Vita di un imprenditore", dedicato allo storico capitano d'impresa triestino scomparso nel 2018 all'età di 89 anni. Come ha sottolineato Fedriga, per l'Amministrazione "è un onore ospitare nel salone di rappresentanza del Palazzo della Regione un evento dedicato a Dario Samer perché il libro non racconta solo la storia di una persona ma anche quella della città di Trieste".

"Tra i molti suoi meriti - ha spiegato il governatore - quello di aver creduto prima di tutti nella creazione dell'autostrada del mare con la Turchia. Un'intuizione nel campo della logistica che ha segnato lo sviluppo della portualità triestina e dell'intero Friuli Venezia Giulia". Fedriga ha poi parlato della capacità di Dario Samer di aver fatto crescere un'impresa che ha percorso fin da subito i principi della sostenibilità economica e sociale, intervenendo a favore della comunità supportando lo sport e coinvolgendo i giovani nella pratica della pallanuoto.

Prendendo poi spunto dall'attualità, Fedriga ha richiamato la necessità di un'unità d'intenti e di una collaborazione tra le istituzioni pubbliche e i privati. "Quella stessa filosofia d'azione - ha concluso - che il Gruppo Samer ha messo in campo nel corso della sua storia, dimostrando che lavorare insieme rappresenta un vantaggio per tutti". Infine, da parte sua, l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, intervenendo durante l'evento, ha ripercorso da un punto di vista storico le diverse epoche che Dario Samer ha attraversato lavorando per lo sviluppo della propria azienda.