Serata in via Torino nonostante il Daspo del Questore: denunciati due giovani

Via Torino

Rintracciati, fermati e identificati in via Torino ieri sera dal personale della Volante della Polizia di Stato, due giovani marocchini, classe 2000 e 2002, entrambi gravati da Daspo urbano emesso dal Questore lo scorso maggio. Vista la loro inottemperanza, i due sono stati deferiti in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.