Risse e aggressioni in viale XX settembre: otto Daspo

Sono in totale otto i Daspo Urbani emessi dal Questore di Trieste a seguito di diversi episodi di violenza verificatisi nel mese di ottobre in viale XX settembre e nelle vie limitrofe.

In ordine temporale, per la rissa verificatasi il 13 ottobre nel dehors di un bar lungo il viale, sono stati emanati quattro Daspo Urbani a carico dei cittadini stranieri coinvolti. La misura impedisce loro per sei mesi l’accesso e lo stazionamento nei pressi dei locali che somministrano bevande e alimenti insistenti all’interno del perimetro circostante al teatro dei fatti. Per gli episodi accaduti nella notte del 15 ottobre, quando in via Rossetti si è verificata una lite tra più cittadini stranieri, il Questore ha emanato tre Daspo Urbani con prescrizioni analoghe alle precedenti e due Avvisi Orali coi quali ha invitato gli interessati, che nel tempo sono stati segnalati dalle Forze di polizia per commesso una serie di reati che ha messo a repentaglio la tranquillità pubblica, a tenere per il futuro comportamenti improntati alla legalità ed al rispetto delle regole di civile e pacifica convivenza.

Infine un Daspo Urbano è stato emesso nei confronti di un cittadino italiano che, nel tardo pomeriggio di domenica, assieme ad un amico aveva aggredito fisicamente e verbalmente un rider che transitava a bordo della sua bicicletta mentre svolgeva le sue funzioni di consegna pasti a domicilio. Per l'altro, anch'egli cittadino italiano, che negli anni ha evidenziato una pericolosità sociale confermatasi anche in questa circostanza, è scattato anche l’Avviso Orale.