Pugno duro della questura, pioggia di Daspo sul mondo ultras

TRIESTE - Quindici provvedimenti, per un totale di venticinque anni di interdizione da manifestazioni sportive. E' lunga la lista di Daspo emessi dal questore di Trieste Pietro Ostuni nei primi tre mesi dell'anno nei confronti di 15 tifosi. Oltre agli otto ultras del Milan che il 25 ottobre avevano messo a soqquadro l'autogrill di Duino e già destinatari di provvedimenti della questura giuliana, ci sono anche tifosi della Triestina. In particolare, un tifoso rossoalabardato è stato raggiunto dall'obbligo di firma in occasione delle partite della Triestina, provvedimento quest'ultimo emesso "per la gravità del comportamento" messo in atto durante il match contro l’Arzignano. L'uomo, già gravato da precedenti Daspo, "ha dato alle fiamme e poi scagliato verso i sottostanti sedili della “Curva Furlan” uno striscione, creando un pericolo per la sicurezza e l’incolumità dei presenti".

Gli altri Daspo sono riconducibili a condotte pericolose poste in essere sugli spalti del “Nereo Rocco” anche da supporter ospiti. Nel dettaglio, tifosi hanno acceso fumogeni ed "artifici pirotecnici" in occasione delle partite contro Albinoleffe, Padova, Feralpi Salò, Pergolettese, Arzignano, Novara e Trento. I D.A.Spo. sono stati adottati a seguito dell’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Trieste, in base alle segnalazioni della D.I.G.O.S., sempre presente nell’ambito dei servizi di ordine pubblico predisposti dal Questore.