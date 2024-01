Startup di Trieste sbarca a Las Vegas con i dati sintetici

TRIESTE - La startup Aindo, della Sissa di Trieste, è stata selezionata da Ice, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per partecipare al Consumer Electronic Show (CES), il più grande e importante evento tech internazionale, a Las Vegas dal 9 al 12 gennaio 2024. La tecnologia di generazione di dati sintetici, sviluppata e brevettata da Aindo, sarà presentata al Padiglione Italia tra le soluzioni innovative di 50 realtà, provenienti da 13 regioni. La startup, nata dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, è tra le 4 aziende del Friuli Venezia Giulia a essere stata selezionata. Il mercato globale dei dati sintetici è in forte crescita e secondo Grand View Research è destinato a raggiungere una valutazione di 1,79 miliardi nel 2030, mentre si prevede che entro il 2024 il 60 per cento dei dati utilizzati in progetti di AI sarà generato sinteticamente (era solo l'1 per cento nel 2021).

La tecnologia di Aindo - I dati sintetici di Aindo non sono raccolti empiricamente, ma generati artificialmente attraverso modelli di machine learning. Questi sono in grado di creare dati artificiali che riproducono fedelmente le caratteristiche e i comportamenti di quelli reali. I dati sintetici così generati mantengono quindi l'utilità statistica contenuta nei dati originali. Essendo artificiali, sono privi di informazioni sensibili e possono pertanto essere scambiati e analizzati in modo sicuro, senza rischi per la privacy degli individui. I dati sintetici consentono di applicare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale in ambiti ad alto impatto sociale e di business, come la ricerca in ambito sanitario o lo sviluppo di tecnologie per i mercati finanziari.

Daniele Panfilo, Ceo e cofondatore di Aindo, ha dichiarato che "questa tecnologia cambierà il nostro futuro rendendo possibile l’uso di grandi quantità di dati artificiali per l’innovazione e la ricerca, tutelando al contempo la privacy degli individui. Gli ambiti di applicazione sono molteplici, in settori ad alto impatto sociale e di business, dal medicale al fintech”. Aindo è stata fondata nel 2018 da tre giovani specialisti nel campo dell’Intelligenza Artificiale (Daniele Panfilo, CEO; Sebastiano Saccani, Head of R&D; Borut Svara, CTO) all’interno della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA) e attualmente è insediata in Area Science Park nel campus di Padriciano. Dalla sua costituzione opera con successo nel mercato dell'AI chiudendo importanti contratti con multinazionali nell’ambito sanitario e finanziario.