Minacce all'azienda vinicola a Livorno: è David Sirca il 47enne triestino arrestato

E’ il triestino David Sirca l’uomo accusato di aver ricattato una nota azienda vinicola della provincia di Livorno, chiedendo 150mila euro in bitcoin per non vedere andare in fumo i pregiati vigneti di Bolgheri, frazione del Comune di Castagneto Carducci. La notizia era stata diffusa ieri, ma l’uomo, residente nel comune di Duino Aurisina, aveva già fatto parlare di sé la scorsa estate dopo essere stato arrestato dalla Polizia postale del Lazio con l’accusa di per aver minacciato i supermercati di mezza Europa con possibili avvelenamenti al cibo venduto sugli scaffali. Avvelenamenti, per fortuna, mai messi in pratica.

Tornando all’ultimo episodio, a Sirca è stato contestato il reato di tentata estorsione pluriaggravata per fatti accaduti nel marzo 2022. In questa occasione, all’azienda erano state inviate delle mail minatorie criptate in cui il malfattore spiegava che si sarebbe servito di esche incendiarie per ostacolare lo spegnimento dell’eventuale incendio. Mentre i Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno ed altre forze di polizia italiane indagavano su di lui, il presunto colpevole avrebbe ampliato il suo raggio d’azione ricercando vittime anche all’estero. Grazie allo scambio informativo tramite Europol a livello UE e tra Procure italiane sono stati raccolti elementi investigativi che hanno stretto il cerchio attorno al 47enne, già gravato da precedenti penali, anche specifici. Come riporta una nota dei Carabinieri, “le tracce della navigazione web dello smartphone e del computer farebbero emergere come l’uomo, oltre ad aver ‘studiato’ l’azienda ed i suoi vertici, aveva visualizzato i luoghi e le strade vicine, nonché la tipologia di innesco incendiario”. La misura cautelare è stata notificata presso la casa di reclusione di Padova dove il 47enne sta scontando la precedente pena.