Malore fatale in acqua a Muggia, morto 53enne triestino

Vani i tentativi di rianimazione messi in campo dai sanitari del 118 giunti nei pressi del molo T. La vittima è Davide Cernecca

Si è sentito male mentre era in acqua e tutti i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Non ce l'ha fatta Davide Cernecca, triestino di 53 anni morto nel pomeriggio di ieri 5 giugno dopo aver accusato un malore nello specchio di mare antistante il molo T a Muggia. La gravità della situazione era apparsa subito chiara ai sanitari del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e l'automedica. Dopo aver immediatamente caricato il 53enne sul mezzo hanno tentato più volte di rianimarlo ma il cuore non ha mai ripreso a battere.