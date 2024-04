Carenza di personale, dichiarato lo stato di agitazione alla neurochirurgia di Cattinara

TRIESTE - Con una lettera inviata al prefetto, all'Asugi e alla commissione di garanzia per l'attuazione delle legge sullo sciopero nei servizi essenziali, le segreterie territoriali di Trieste delle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fials e Cisl Fp, dopo l'assemblea dello scorso venerdì 26 aprile, alla quale erano presenti più della maggioranza del personale afferente alla struttura complessa di neurochirurgia, hanno dichiarato lo stato di agitazione. La causa delle criticità, così una nota congiunta delle sigle, "deriva dalla carenza di personale infermieristico e di operatori socio sanitari, situazione più volte segnalata alla direzione delle professioni sanitarie ma mai risolta: infatti nel tempo sono stati adottati solo provvedimenti tampone, come le assegnazioni temporanee di infermieri e oss provenienti da altri reparti che - prosegue la nota - non conoscono le complessità assistenziali richieste dai pazienti ricoverati presso la neurochirurgia e quindi non possono svolgere la loro attività in piena autonomia".

Le sigle ricordano che "il personale si è reso sempre disponibile a sopperire alle mancate coperture dei turni con innumerevoli richiami in servizio; è stato riscontrato che a volte gli orari di lavoro sono ai limiti delle norme di legge e contrattuali. Questo al fine di garantire alle persone ricoverate un'assistenza il più possibile adeguata. Ma il personale non ce la fa più a fare tanti turni aggiuntivi". Un ulteriore preoccupazione che, prosegue la nota, "gli operatori hanno manifestato riguarda l'imminente inizio delle ferie estive che inevitabilmente, in assenza di assegnazioni di personale o di interventi organizzativi, aumenteranno il numero di operatri assenti e di conseguenza i turni scoperti".