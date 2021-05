Vaccinazione De Monte: il neo direttore del Sores risponde alle polemiche

Dopo le varie polemiche scaturite sulla nomina di Amato De Monte a direttore del Servizio operativo regionale di emergenza sanitaria, il protagonista della vicenda ha deciso di fare chiarezza con una nota riportata dal Tgr Rai Fvg. De Monte infatti, dopo aver definito "umilianti" le ingerenze sul suo stato di non vaccinato, ha ricordato che la somministrazione è legata allo stato clinico e alle terapie in atto dell'individuo. Sarebbe quindi lo stato di salute di De Monte ad averlo indotto a valutare "tempi e modi compatibili" alle sue cronicità per accedere alla vaccinazione. Il neo direttore ha quindi negato l'etichetta di "no vax" e ha ricordato di aver prenotato la vaccinazione.