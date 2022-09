Cavana perde un altro pezzo di storia: Dea Calzature Eleganti verso la chiusura

Va verso la chiusura, dopo 55 anni di attività, Dea Calzature Eleganti in via San Sebastiano. La voce circolava da diverse settimane ed è stata confermata dalla proprietà, che ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Non è stato ancora stabilito il giorno esatto della chiusura ma si parla al massimo di un paio di settimane, la vetrina è già tappezzata di cartelli "fuori tutto" e le scorte si starebbero rapidamente esaurendo.

Cavana perde così un altro pezzo della sua storia dopo il salumificio Masè e il Portacavana Bazar, ex negozio da 99 cents all'angolo tra via Cavana e via Felice Venezian. Il primo ha chiuso nel 2020, il secondo nel 2021, entrambi in autunno, al termine dei saldi estivi. Tra Covid, caro bollette, aumento degli affitti e la spietata concorrenza delle grandi catene, la moria di attività storiche in città continua. Alcune di queste sono in sofferenza e applicano forti sconti per rimanere a galla, come nel caso del negozio "Podrecca" in via Mazzini. Altri, purtroppo, hanno già abbassato definitivamente le serrande e al loro posto si sono insediati ristoranti, fast food o grandi catene, sempre più spesso le uniche in grado di sostenere gli affitti sempre più alti del centro storico. Si resta in attesa di sapere se anche i successori di Dea Calzature Eleganti confermeranno la tendenza.