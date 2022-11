Cade in pronto soccorso, anziana muore giorni dopo. La famiglia denuncia, Procura al lavoro

Una anziana triestina sulla ottantina è deceduta all'ospedale di Cattinara dopo essere stata ricoverata in Rianimazione a seguito di una caduta avvenuta in pronto soccorso. I fatti risalgono ai giorni del caos registrato nel reparto e segnalato dal personale medico attraverso una lettera sottoscritta da oltre 100 sanitari. La famiglia della donna ha presentato una denuncia, chiedendo di fare chiarezza sul decesso. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana aveva raggiunto il pronto soccorso per una problematica legata all'anemia di cui soffriva. La donna sarebbe stata tenuta sulla barella per circa quattro giorni, a causa dell'assenza di posti letto disponibili. Durante il ricovero avrebbe subito un ictus e sarebbe caduta. La donna, dopo il trauma, è stata operata ma, nonostante l'intervento tempestivo dei medici, è finita in Terapia Intensiva e, nei giorni successivi, è deceduta. Proprio nei giorni successivi i sanitari del pronto soccorso avevano lanciato un grido d'aiuto, parlando dell'ipotesi di un "colossale rischio clinico". Sul fatto Asugi ha spiegato che "sta indagando la magistratura".