Decreto aiuti-ter: approvate le nuove norme anti-delocalizzazione

Sanzioni più severe per chi non rispetta le procedure, tempi più lunghi per individuare un futuro alle aziende dismesse. Come promesso dai ministri Orlando e Giorgetti, il governo ha modificato le norme in materia di delocalizzazione. In particolare si tratta di emendamenti retroattivi che allungano da 30 a 120 giorni i tempi per la conclusione della procedura e che prevedono la revoca per le aziende di ogni beneficio statale ricevuto in caso di delocalizzazione che preveda il 40% di licenziamenti dei dipendenti. Per i sindacati, come dichiarato a Tgr Rai Fvg, si tratta di una "boccata d'ossigeno", dato che senza la modifica le lettere di licenziamento sarebbero già partite il 14 ottobre. Due giorni fa le Rsu Fiom Film e Uilm hanno intanto depositato il ricorso con cui chiedono "l'immediata sospensione della procedura, in quanto viziata dall'origine e tale da produrre effetti irrimediabili".

“Le nuove norme anti-delocalizzazione, che il Partito democratico ha sostenuto con molta determinazione in Parlamento e al Governo, aiuteranno a contrastare l’atteggiamento arrogante di imprese che progettano di andarsene dopo aver fruito di benefici", ha commentato la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani. "Wartsila dovrebbe rivalutare seriamente se proseguire un lungo e costoso braccio di ferro, in cui dall’altra parte adesso c’è anche la legge accanto a istituzioni, lavoratori e cittadini”. “La norma è molto vicina a quanto avevamo previsto nei nostri emendamenti – spiega la capogruppo dem – e dà strumenti più efficaci per difendere la capacità produttiva e i livelli occupazionali. Le multinazionali che se ne vogliono andare senza ragioni davvero fondate e dimostrabili dovranno affrontare una procedura più lunga, difficile e costosa. Il nostro obiettivo non è intimidire le aziende virtuose che investono ma proteggere le risorse nazionali da chi vuole sfruttarle e basta”.