Defibrillatore rubato in piazza Goldoni: potrebbe essere in viaggio verso la Romania

Il defibrillatore divelto durante la notte di Capodanno fuori dalla farmacia tra corso Italia e piazza Goldoni sarebbe stato rubato e, in quanto dotato di dispositivo gps, sarebbe stato ora geolocalizzato in direzione Romania. Secondo fonti vicine alla ditta privata che gestisce questi dispositivi, non sarebbe stata ancora sporta denuncia. L'assenza del defibrillatore è stata comunicata alle autorità tramite il Nue 112.