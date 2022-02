Accusa un malore, rianimato grazie al defibrillatore del campo di Aurisina, 64enne a Cattinara

L'hanno "preso" appena in tempo soprattutto in virtù del perfetto funzionamento della cosiddetta "catena di sopravvivenza". Alle 9:30 di oggi 20 febbraio un uomo di 64 anni (M.G. le iniziali) è stato salvato dai sanitari del 118 dopo aver accusato un malore mentre si trovava nei pressi del campo di calcio di Aurisina. Il sessantaquattrrenne ha avuto un arresto cardiaco e si è accasciato al suolo. Provvidenziale, in un primo momento, l'intervento di alcune persone che dopo aver utilizzzato il defibrillatore disponibile sul posto sono riusciti a rianimarlo.

L'ambulanza e l'automedica dei sanitari sono arrivate subito dopo. A quel punto hanno continuato a rianimarlo, per poi defibrillarlo. In quel momento il cuore ha ripreso a battere. L'uomo è stato immediatamente intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza. La persona si trova ora ricoverata in rianimazione.