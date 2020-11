Vandali imbrattano il defibrillatore in piazza della Borsa

Il defibrillatore in piazza della Borsa è stato imbrattato dai vandali e le istruzioni per l'uso risultano ora illegibili, almeno in parte. Un gesto potenzialmente pericoloso oltre che lesivo del decoro e della memoria della dottoressa Rossana Rinaldi, i cui parenti hanno contribuito, insieme al gruppo Nimdvm, a donare il prezioso apparecchio alla città.

"Di certo certi gesti infami non riusciranno mai a farci desistere nelle nostre opere di bene - dichiara su Facebook il moderatore del gruppo Alberto Kostoris -. Tuttavia non posso negare che fanno male. Questo che vedete è il totem di un defibrillatore che, in collaborazione con i parenti di Rossana ed in sua memoria, abbiamo donato alla cittadinanza e che è stato posizionato in piazza della Borsa. Gli infami hanno pensato, notte tempo, di danneggiarlo ed imbrattarlo. Avranno provato godimento nel farlo?".