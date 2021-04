Defibrillatori davanti alle farmacie: installati oltre 30 dispositivi

"Pulsa Trieste", il progetto di Federfarma che prevede di installare un defibrillatore fuori dalle farmacie di città e provincia, sta diventando finalmente realtà. In queste ore infatti ha preso il via l'installazione dei dispositivi. “Riprendiamo il progetto interrotto a causa del Covid" si legge in una dichiarazione del dott. Milani riportata da Alberto Kostoris nel gruppo NIMDVM. "Finalmente, dopo 15 mesi dall'annuncio - prosegue -, in questi giorni le oltre 30 farmacie aderenti al progetto "Pulsa Trieste" sono riuscite ad ottenere tutti i permessi e ad installare esternamente il defibrillatore, a disposizione H24 di ciascun cittadino in grado di saperlo usare”. Gli apparecchi installati sono dotati di geolocalizzazione per favorire l'intervento del 118 e sono costantemente monitorati. Come ricorda subito dopo Kostoris, in caso di necessità, è sempre meglio allertate il 112: gli operatori sapranno dare al chiamante tutte le indicazioni necessarie. "Appena la situazione sanitaria lo consentirà - aggiunge il fondatore di Nimdvm - , è intenzione dell’ordine dei farmacisti organizzare dei corsi per l’uso consapevole dei defibrillatori aperti a tutti per stimolare le altre istituzioni a seguire l'esempio per diffondere l'uso del DAE". Kostoris ha concluso infine il post ricordando che a settembre, grazie alle infermiere della farmacia Flavia che hanno prontamente utilizzato il defibrillatore, è stata salvata una vita.