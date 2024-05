Il sistema che non c'è, la mappa fantasma dei defibrillatori

TRIESTE – È una mappa di non facile lettura quella che ci si ritrova ad osservare analizzando la presenza dei defibrillatori sul territorio della provincia triestina, anche e soprattutto perché i dati o non vengono condivisi o aspettano una rivoluzione che è attesa da troppi anni. Il tema – su cui TriestePrima ha lavorato fin dalla scorsa estate - è divenuto di strettissima attualità dopo il caso di Franco Picinin, il sessantatreenne triestino deceduto nei giorni scorsi a causa di un arresto cardiaco e che tante polemiche, anche politiche, ha suscitato. L’episodio (che secondo le opposizioni sarebbe solo l'ultimo di una lunga lista) racconta di soccorsi giunti oltre 20 minuti dopo la chiamata alla centrale del 112, con la procura giuliana che, dopo il tentativo da parte di Sores di spiegare l’accaduto attraverso un comunicato stampa, ora vuole vederci chiaro ed appurare eventuali responsabilità.

Un Dae può salvare una vita

Un defibrillatore non restituirà Franco Picinin alla sua famiglia, ma in molti casi invece, può salvare una vita. Messi in fila uno dietro l’altro i numeri del fenomeno incutono timore. In Italia ogni giorno muoiono per arresto cardiaco 165 persone, circa 60 mila ogni anno; a Trieste, questa la media diffusa dagli addetti ai lavori, si verifica un arresto cardiaco letale ogni tre giorni. In tutta la provincia sono centinaia i defibrillatori automatici esterni (Dae), ma al momento un numero preciso di quelli attivi ce l'ha solamente la centrale di Palmanova. Non sempre, però, la loro presenza costituisce una garanzia di sopravvivenza: la catena dei soccorsi, infatti, deve essere in grado di muoversi in maniera armonica, le tempistiche necessitano di precisione e tutto deve andare per il verso giusto.

Undici minuti tra la chiamata e l'arrivo

A Trieste, secondo i dati recuperati da TriestePrima grazie agli addetti ai lavori, “il tempo medio tra la chiamata ai soccorsi e la defibrillazione effettiva è di 11 minuti”. Può non bastare, visto che da letteratura sul tema il 94 per cento delle vittime di arresto cardiaco muore prima di raggiungere il pronto soccorso. Se fatte entro tre minuti le manovre aumentano la possibilità di sopravvivere del 75 per cento. Ogni minuto che passa diminuisce del 10 per cento la possibilità di rimanere in vita.

Zone d'ombra e interventi

Negli ultimi anni in città le cose sono migliorate, eppure si continua a morire. Nel 2010 a Trieste c’erano 15 defibrillatori, oggi sono circa 150, ma molti di questi non sempre funzionano o sono attivi. “Ideale – racconta Walter Rojc, oggi consulente per progetti di cardioprotezione, in passato coordinatore del Centro di rianimazione di Cattinara e del Maggiore – sarebbe averne uno ogni 150, 200 metri”. In Italia le stime parlano di un defibrillatore ogni chilometro quadrato, poco, ancora troppo poco. A Trieste ci sono alcune zone d’ombra, dove se una persona venisse colta da arresto cardiaco mentre è da sola non avrebbe alcuna chance di salvarsi. In Carso si può morire molto più facilmente che in città. Solo per fare qualche esempio, un defibrillatore si trova fuori la farmacia a Aurisina, uno a Sgonico e uno a Opicina. A Repen un Dae è all’interno della sede della Protezione civile. A tutto ciò va sommato l'intervento, fondamentale, dei sanitari del 118. Sul Carso l'automedica è presente a Opicina e, a volte, potrebbe essere già impegnata su altri interventi.

Sores: "Lavoriamo a censimento". La prima linea: "E' dal 2017 che lavorano"

Se molte altre farmacie oggi hanno il Dae posizionato all’esterno dell’attività, Asugi invece ne controlla direttamente poco meno di 50. Tra questi tre defibrillatori si trovano in carcere, due in porto (Torre del Lloyd e al varco IV), uno è presente negli spazi della guardia di finanza in molo Fratelli Bandiera, uno in Regione (via dell’Orologio), due all’Inail in via del Teatro romano e uno in questura. Grazie ad un progetto recente poco meno di una ventina sono stati installati nelle stazioni dei carabinieri. Ma ci sono altri numeri che mancano e Sores, interpellata da chi scrive, afferma che si sta lavorando ad un censimento dei defibrillatori. "C'è bisogno di collaborazione - raccontano - e non sempre questo avviene". Chi è in prima linea nell'emergenza sostiene invece che il censimento è sul tavolo di chi dovrebbe occuparsene da prima della pandemia.

Centinaia di Dae sotto chiave dentro a banche e fondazioni

Installare un defibrillatore però necessita di lavori e di formazione, e non basta ottenere finanziamenti o regalare il Dae a privati più o meno meritevoli. La beneficenza, ad esempio, può rappresentare un’arma a doppio taglio. Non è sufficiente - anzi - comprare un Dae e formare chi deve custodirlo. “Nel corso degli anni ci siamo ritrovati, all’interno di banche o fondazioni, davanti a centinaia di defibrillatori messi sotto chiave e mai utilizzati” racconta Rojc. In quel caso il dilemma è grande. Si fa manutenzione? Come si gestiscono i Dae fermi da anni? "In quel caso assistiamo ad uno spreco enorme di soldi, così non ha senso" racconta una fonte a TriestePrima.

Non serve a niente regalare un Dae se poi rimane nei magazzini

Un Dae, in effetti, non è un regalo qualsiasi e non è per tutti. Prima di far partire raccolte fondi o farsi fotografare compiaciuti davanti a maxi-assegni, bisognerebbe essere certi che chi riceve in dono il defibrillatore sia in grado di sostenere i successivi costi di gestione. “In Italia ci vorranno circa 30 anni per diventare come i paesi nordici” dice Rojc. Tra i punti critici sul tema emerge quello relativo alle paure dei soccorritori. Tolti i sanitari, se una persona comune si ritrova a dover praticare un massaggio cardiaco (sempre che sia stato formato in tal senso), il primo pensiero è quello relativo al rischio, nel caso in cui la persona muoia, di finire dietro le sbarre. Ma non è così, visto che la legge 116 del 2021 prevede che “chiunque soccorra un individuo non è punibile. Bisogna fare ancora tanta informazione sanitaria”.

La lista del Coni a Trieste è del 2018

Altra situazione relativa alla possibilità di utilizzo dei Dae è quella che si incontra nelle società sportive e, più in generale, nelle strutture dove si pratica attività agonistica. Abbiamo interpellato il Coni che ci ha inviato una lista dei defibrillatori presenti in provincia di Trieste. La lista inviata in redazione, a dire il vero, è aggiornata al 2018, ovvero sei anni fa e non può essere rappresentativa della realtà attuale. Inoltre, se regioni come l'Emilia Romagna sono all'avanguardia sul tema, in Friuli Venezia Giulia si attende il lancio dell'applicazione digitale che potrebbe, oltre a disegnare una mappa accurata, far crescere ciò che viene definita "cittadinanza attiva".

L'applicazione: tra quanto tempo arriverà?

Grazie alla geolocalizzazione e ad un alert in arrivo sul cellulare, chi si trovasse nelle vicinanze potrebbe recarsi immediatamente sul posto e praticare il massaggio cardiaco, in attesa dell'arrivo dei sanitari. Come apprende TriestePrima, l'applicazione è pronta in entrambe le versioni (iOS e Android). Tuttavia, in assenza di una mappa definitiva e della collaborazione dei privati lo strumento capace di velocizzare le tempistiche di intervento potrebbe rimanere nel cassetto chissà ancora per quanto. Nel frattempo, cercando su google maps la parola defibrillatore a Trieste, ecco che sono sei quelli già presenti sulla mappa. Meglio che niente.

All'articolo, per le parti che riguardano le affermazioni di Walter Rojc, ha collaborato Stefano Mattia Pribetti