Del Piero e Modric cantano assieme a Zara: il video conquista i social

Nelle ultime ore sta impazzando sui social un video che ritrae Alessandro Del Piero e Luka Modric intenti a cantare la canzone croata "Zemlja dide mog" di Meri Cetinic. Un'esibizione che ha da subito conquistato il pubblico: il video è infatti diventato virale. Il mitico numero 10 della Juventus, ex attaccante bianconero, si trova a Zara, in Croazia, per presentare l'Italian Soccer Camp, in programma a Zagabria dal 30 agosto al 3 settembre.