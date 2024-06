Partito il Delfino Verde tra Trieste e Monfalcone

TRIESTE - Partito ieri il primo trasporto marittimo tra Trieste e Monfalcone: il Delfino Verde ha lasciato l’ormeggio da riva Nazario Sauro alle 8:30, in poco più di un’ora ha raggiunto il Punto Più a Nord del Mediterraneo, sul canale Valentinis a Monfalcone, per ripartire verso Trieste alle 10.15. Un’opera “che crea un nuovo punto turistico a Monfalcone, di interesse per visitatori e cittadini. Monfalcone diventa ‘punto di riferimento’, con il mare che entra in città e si apre ancora di più a nautica, sport, cultura e turismo, grazie anche alla possibilità di portare la bici a bordo”. Turismo, sport e sostenibilità incentivati anche dal passaggio della pista ciclabile che collegherà il punto più a Nord del Mediterraneo con l’aeroporto e il polo intermodale di Ronchi dei Legionari, progetto inserito nel Premoci, il Piano regionale della mobilità ciclistica atto a incentivare l’uso delle biciclette.

Fino al 29 settembre, per turisti e cittadini, un'esperienza di viaggio tutta nuova a collegare le due città della Regione. Monfalcone "si inserisce così nel 'pacchetto' che viene offerto a chi sceglie di visitare il Friuli Venezia Giulia" ha dichiarato il sindaco Anna Maria Cisint. Monfalcone vanterà il trasporto marittimo nella stagione "ordinaria" - fino al 29 settembre, come tutte le altre Città della Regione - come in quella "straordinaria". Barcolana, mercatini di Natale, Geografie, Promomare: a partire da quest'anno, la promozione dei momenti cittadini più importanti avverrà anche via mare. Una rete di collegamenti speciali che partirà a ottobre con la Barcolana, per continuare nel periodo natalizio per la valorizzazione del calendario di iniziative e dei tradizionali mercatini. A seguire si aggiungeranno anche gli appuntamenti del prossimo anno di Geografie e di Promo Mare.