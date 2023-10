TRIESTE - Numeri da record per il Delfino Verde: dal 2019 al 2023, la linea Trieste-Muggia è sempre cresciuta passando dagli 89.493 passeggeri del 2019, ai 101.927 del 2022 fino ai 123.169 di quest'anno. Tra gennaio e settembre 2022 il numero di passeggeri è cresciuto del 13,89% rispetto allo stesso periodo del 2019 e nel 2023 l'incremento rispetto al 2022 è stato del 20,84 per cento. I numeri sono stati resi noti in una conferenza stampa ieri alla presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza e del capitano Silvano Perich.

E' stato poi specificato che i passeggeri totali sulla linea Trieste-Muggia nel 2022 (da gennaio a dicembre) sono stati 131.125 ed in base alle proiezioni, al 31 dicembre di quest'anno, i passeggeri dovrebbero attestarsi tra 140 e 145mila, con una crescita sul 2022 del 13-14%. I flussi sulla linea stagionale estiva Trieste-Sistiana sono rimasti, invece, invariati con poco più di 67mila passeggeri trasportati sia nell'estate 2022 e sia nell'estate 2023. La linea sperimentale Muggia-Boa Beach, attiva da quest'anno, fra metà luglio e settembre ha trasportato 4.584 passeggeri. Alto il gradimento dei passeggeri delle linee marittime: in una scala da 1 a 10, la media dei punteggi attribuita alla linea Trieste-Sistiana è di 9,02; la media dei punteggi attribuita alla linea Trieste-Muggia è di 8,76.

Amirante ha confermato la volontà di sostenere il metodo della sperimentazione "sia sulle nuove linee attivate che su quelle di prossima attivazione perché la sperimentazione consente di capire meglio se il servizio funziona, se può essere inteso come Tpl e rivolto ai pendolari o se si tratta di un servizio a vocazione turistica". La sperimentazione ha anche un ulteriore vantaggio secondo Amirante perché "offre alle aziende di verificare se investire sul servizio creando veri e propri equipaggi con mezzi propri o avvalersi di soggetti terzi".